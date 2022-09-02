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Россия дерзко угрожает США признать их "стороной конфликта в Украине"

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Россия дерзко угрожает США признать их "стороной конфликта в Украине"

Фото: Associated Press

Российская Федерация может признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном.

Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, от превращения США в участника войны в Украине "отделяет тончайшая грань".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что уровень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и уровень погружения Вашингтона, в частности, в материальную поддержку вооружения киевского режима продолжает расти. Эта тенденция опасна. Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, приобщаясь к другим формам прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", — заявил Рябков.

Напомним, в Кремле угрожают еще и Молдове, прикрываясь защитой русскоязычного населени. На днях министр иностранных дел РФ заявил, что любая угроза безопасности российских военных в Приднестровье будет расцениваться как нападение на РФ.

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