Лукашенко назвал Дуду пустоголовым, а Польше угрожает ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова угрожает полякам. В этот раз картофельный "бульбоферер" угрожает Польше применить ядерное оружие.

Более того, псевдопрезидент Беларуси позволил себе скандальные высказывания, которые он делает очень частенько, относительно польского лидера, хорошего друга Украины Анджея Дуды. Он заявил, что у польского президента нет клепки в голове.

Такое заявление Лукашенко озвучил на днях.

"Если у Дуды нет мозгов, то у польских военных есть, и они знают, что возиться с Беларусью означает немедленно получить ядерную бомбу", — Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина, Беларусь и Казахстан, на территории которых находилась часть ядерного вооружения СССР, согласно подписанному Лиссабонскому протоколу, в 1992 году объявили странами, не имеющими ядерного оружия, и в 1994-1996 годах передали все ядерные боеприпасы Российской Федерации

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко набрался смелости и ответил Путину на якобы отрицание независимости Беларуси и Украины. Этому предшествовало, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в разговоре с ним Владимир Путин якобы отрицал независимость Беларуси и Украины.. В свою очередь, Лукашенко заявил, что "независимость Беларуси – вещь незыблемая.

Мощные взрывы в белорусском аэропорту "Зябровка"

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