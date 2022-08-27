В Херсоне и области "расцвел хлопок" (видео)

В Херсоне и области вечером 27 августа фиксируются попадания в склады боеприпасов российских войск и в места расположения их техники.
Так, "хлопок" зафиксирован также в Новой Каховке и Любимовке.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"Херсон, пылают склады БК. Хлопок на территории зоны, где рашисты устроили склад БК и техники. А еще – в Новой Каховке и Любимовке попадание в технику орков", – говорится в сообщении "Херсон online".
Кроме того, сообщается о взрывах возле исправительной колонии №90 в Херсоне. По словам очевидцев, в окнах нескольких зданий колонии и расположенных неподалеку многоквартирных домов вылетели стекла.
"Известно, что на территории колонии №90 россияне устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов. Они и могли сдетонировать после удара ВСУ. Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне", — пишет местное издание "Мост".
В самой колонии оккупанты обычно заставляют заключенных ремонтировать их технику.
Напомним, до этого "хлопка" было известно, что в течение 27 августа ВСУ уничтожили предварительно три склада боеприпасов российских оккупантов в трех областях.
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