Генерал Марченко рассказал, что нужно для успешного освобождения Херсона

Для успешного контрнаступления на Херсонщине Украине необходимо иметь, по меньшей мере, втрое больше войск, чем у врага.
Освобождение Херсона будет "непростой задачей", ведь российские оккупанты изрядно подготовились к обороне.
Об этом генерал Дмитрий Марченко сказал в интервью The Kyiv Independent.
Он добавил, что в таких условиях сложно что-либо прогнозировать.
"Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому перешли на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум втрое больше войск, чем обороняющийся противник", — пояснил генерал.
"Мы не Россия, и у нас нет таких ресурсов, как у них", – добавил он.
По словам Марченко, российские войска хорошо подготовлены к обороне регионов Украины, которые им удалось захватить в марте. Кроме того, россияне никогда не отказывались от своей цели оккупировать весь юг.
Напомним, в ГУР Минобороны Украины считают, что решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность войск не поможет добиться успехов в войне.
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