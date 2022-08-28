В Черном море подстерегают три вражеских корабля-ракетоносителя

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. И к утру воскресенья, 28 августа, оттуда остается угроза.
В Черном море по состоянию на утро 28 августа находятся три корабля-ракетоносителя.
"В Черном море в готовности к пускам 3 вражеских корабля-ракетоносителя. Одна из них — подлодка. Суммарный залп может составлять 20 "калибров"", — сообщил спикер штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что "в акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины".
Также не претерпела особых изменений ситуация на суше. Активнее всего российские оккупанты продолжают штурмовать на Донетчине. ВСУ отразили там штурм захватчиков на трех направлениях.
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