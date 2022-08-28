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У Чорному морі чатують три ворожі кораблі-ракетоносії

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У Чорному морі чатують три ворожі кораблі-ракетоносії

Фото: Associated Press

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. І на ранок неділі, 28 серпня, звідти залишається загроза.

У Чорному морі станом на ранок 28 серпня перебувають три кораблі-ракетоносії.

"У Чорному морі в готовності до пусків 3 ворожі кораблі-ракетоносії. Один з них - підводний човен. Сумарний залп може складати 20 "калібрів"", - повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що "в акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу "Калібр" по об’єктах інфраструктури в глибині території України".

Також не зазнала особливих змін ситуація на суші. Найактивніше російські окупанти продовжують штурмувати на Донеччині. ЗСУ відбили там штурм загарбників на трьох напрямках.

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