Генерал Марченко розповів, що треба для успішного звільнення Херсона

Для успішного контрнаступу на Херсонщині Україні необхідно мати щонайменше втричі більше військ, аніж є у ворога.

Звільнення Херсона буде "непростим завданням", адже російські окупанти добряче підготувалися до оборони.

Про це генерал Дмитро Марченко сказав в інтерв'ю The Kyiv Independent.

Він додав, що в таких умовах складно щось прогнозувати.

"Росіяни знали, що ми наближаємося, тому перейшли на більш оборонну стратегію. Історія та військовий досвід показують, що для успіху наступу армія повинна мати як мінімум втричі більше військ, ніж противник, який обороняється", – пояснив генерал.

"Ми не Росія, і у нас немає таких ресурсів, як у них", – додав він.

За словами Марченка, російські війська добре підготовлені до оборони регіонів України, які їм вдалося захопити в березні. Окрім того, росіяни ніколи не відмовлялися від своєї мети окупувати весь південь.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України вважають, що рішення президента РФ Володимира Путіна збільшити чисельність військ не допоможе досягнути успіхів у війні.

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