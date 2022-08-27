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Подоляк назвав головне завдання війни, яке ЗСУ мають виконати до зими

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Подоляк назвав головне завдання війни, яке ЗСУ мають виконати до зими

Фото: Getty Images

Бойові дії перейшли до четвертої стадії. До цього часу українська армія має суттєві успіхи на всій лінії фронту.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україні вдалося загальмувати просування Росії на Донбасі, хоч російська армія щодня робить 40-50 тисяч пострілів з артилерії різного калібру.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка виданню Helsingin Sanomat.

"Війна перейшла в четверту стадію. Росія завезла в Україну максимальну кількість техніки та людей. Вони ведуть артилерійську війну, яку хочуть продовжити до зими", – сказав він.

Щодо ситуації з українським контрнаступом на півдні, як наголосив Подоляк, він прогресує. Радник голови ОП зауважив, що ЗСУ намагаються ефективно знищити логістику та управлінські позиції росіян. Мета – ускладнити їхнє постачання та змусити відступити до настання зими.

Щоб здобути перевагу на полі бою, Україні потрібне сучасне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, щодо яких українська влада звертається до урядів іноземних держав.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Подоляк назвав дві чіткі умови, за яких Україна підпише мирний договір з РФ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7649
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