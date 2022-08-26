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184 день боротьби: Зеленський назвав головні завдання ЗСУ на цьому етапі війни

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184 день боротьби: Зеленський назвав головні завдання ЗСУ на цьому етапі війни

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Наразі Збройні сили України роблять усе, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал окупантів.

Для цього українські військові знищують ворожі склади з боєприпсами, переправи, мости, якими вони користуються, та інші військові об'єкти окупантів.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський у традиційному відеозвернення 26 серпня.

"Ситуація на фронті залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал окупантів. Ви бачите усі новини про знищення баз окупантів і їхніх складів, тих перепллав через річки, якими вони користуються. І чим успішніше ми будемо в цьому, наша розвідка, наша армія, СБУ, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України, наш народ щоденно доводить окупантам, що в "них немає і не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають або їх просто не залишиться". 

"Вічна слава всім вам, захисники, захисниці нашої держави! Вічна слава нашому сильному, незламному, мудрому, прекрасному народу! Слава Україні", - завершив своє звернення Зеленський.

Як повідомляли раніше, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан впевнений, що всі окуповані території України можливо звільнити до кінця року, але за умови удвічі-тричі збільшити постачання озброєння та військової техніки. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1230
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