Біля окупованої Євпаторії гримлять вибухи: працює ППО загарбників (відео)

В окупованому Криму 26 серпня працює протиповітряна оборона російських загарбників над Новоозерним поблизу Євпаторії.

Проросійські телеграм-канали поширюють відеозаписи з кадрами роботи ППО.

Так, на опублікованих роликах подекуди чутно звуки гучних вибухів. А в нічному небі помітні вогники – це, очевидно, і є роботою ворожої протиповітряної оборони.

Наразі окупаційна місцева "влада" не коментувала події в Новоозерному.

Нагадаємо, 26 серпня українські військові вкотре завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

Цього ж дня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

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