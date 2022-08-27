Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов

Дроны нужны для обнаружения российских мин в водах у украинского побережья.

Великобритания передаст Украине подводные дроны и проведет обучение для украинского персонала, как пользоваться ими для очистки побережья от мин.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

В частности, шесть автономных противоминных средств будут отправлены в Украину для обнаружения российских мин в водах у украинского побережья. Три подводных дрона будут переданы Украине из запасов Британии, а остальные три будут закуплены у промышленников.

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Эти легкие автономные средства предназначены для использования в мелководной прибрежной среде. Их можно использовать на глубине до 100 метров с целью выявления и идентификации мин с помощью специальных датчиков, чтобы в дальнейшем эти мины были уничтожены украинскими Военно-морскими силами.

В ближайшие месяцы планируется подготовить десятки служащих ВМС ВСУ для использования этих дронов. Первая группа украинцев уже приступила к обучению.

Фото: GOV.UK

"Циничные попытки России держать в заложниках мировые поставки продовольствия не должны добиться успеха. Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, наладить поставки зерна в другие части мира и поддержать Вооруженные силы Украины, которые пытаются защитить свое побережье и порты", — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, США впервые предоставляют Украине наступательное оружие, которым будут освобождать юг страны.

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