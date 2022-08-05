Военный эксперт рассказал о соотношении сил по дронам на фронте

Военный эксперт Петр Черник рассказал о соотношении сил по дронам на фронте.

Об этом он говорил в эфире марафона "Единые новости" в слоте ТСН.

По его словам, сейчас дроны набирают обороты во вхождение в военную среду. "Вообще дроны можно разделить на два больших класса. Первый — это разведывательные дроны, те, которые с помощью современной аппаратуры изучают поле боя и помогают наводить на цель. И второй — это ударные, которые можно еще разделить на два подвида — управляемые человеком-оператором, скажем, такие, как "Байрактар" и имеют определенное вооружение на своем борту, которое может уничтожать врага и дроны убийцы-камикадзе", – объяснил Черник.

Эксперт отметил, что сейчас у России есть очень серьезный ударный дрон "Орлан-10", который не так просто сбить и который несет опасность для ВСУ.

"Действительно, на эту минуту есть невероятно сильная связка у противника, который называется дрон "Орлан-10", который очень удачная машина, относительно не тяжелая — от 12 до 23 кг веса с достаточно большой оперативной дальностью до 600 км, которые могут действовать на средних высотах 100 и выше – метров до 500. Это, действительно, очень серьезная и опасная связка и она является рабочей. Сбивать "Орланы-10" не такая уж и простая задача. Наши зенитные ракетчики с этим справляются, но иногда приходится применять тяжелые ракеты против этих дронов. Скажем, такие ракеты класса, как Бук – 1М, а это все равно, что стрелять из пушек по воробьям", — говорит Черник.

В то же время он добавляет, что Украина в последнее время получает от западных партнеров все больше вооружения, которое сможет с этими дронами расправляться. К примеру, это немецкие "Gepard", где есть две спарные пушки 155-мм, предназначенные именно для того, чтобы с этим бороться. Более того, нам еще Британия предоставит свои комплексы близкого действия "Starstreak" на базе машины "Stormer". Итак – это восемь ракет и постепенно мы однозначно будем наращивать паритет, чтобы сбивать "Орланы".

Еще одна хорошая новость, что таких систем, которые есть у Украины, такие, как "Байрактары", у России нет вообще, говорит Черник.

"Именно для этого Путин ездил в Иран, потому что Иран имеет подобные беспилотники, с возможностью получить подобные "Байрактару" машины класса "Shahed". Договорились ли они? Достоверной информации, в которую бы я персонально поверил, что такая техника у них появилась, у меня пока нет", — сказал военный эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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