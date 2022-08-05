Військовий експерт розповів про співвідношення сил щодо дронів на фронті

Військовий експерт Петро Черник розповів про співвідношення сил щодо дронів на фронті.

По це він говорив в ефірі марафону "Єдині новини" в слоті ТСН.

За його словами, наразі дрони набирають обертів у входження у воєнне середовище. "Взагалі дрони можна поділити на два великі класи. Перший - це розвідувальні дрони, ті, які за допомогою сучасної апаратури вивчають поле бою і допомагають наводити на ціль. І другий - це ударні, які можна ще поділити на два підвиди - ті, які керуються людиною-оператором, скажімо, такі, як "Байрактар" і мають певне озброєння на своєму борту, яке може нищити ворога і дрони вбивці-камікадзе", - пояснив Черник.

Експерт зазначив, що зараз у Росії є дуже серйозний ударний дрон "Орлан-10", який не так просто збити і, який несе небезпеку для ЗСУ.

"Дійсно, на цю хвилину є неймовірно сильна зв'язка у противника, який називається дрон "Орлан-10", який дуже вдала машина, відносно не важка - від 12 до 23 кг ваги з доволі великою оперативною дальністю до 600 км, які можуть діяти на середніх висотах 100 і вище - метрів до 500. Це, направду, дуже серйозна і небезпечна зв'язка і вона є робочою. Збивати "Орлани-10" не таке вже і просте завдання. Наші зенітні ракетчики з цим справляються, але інколи доводится застосовувати важкі ракети проти цих дронів. Скажімо, такі ракети класу, як Бук - 1М, а це все рівно, що стріляти з гармат по горобцях", - говорить Черник.

Водночас він додає, що Україна останнім часом отримує від західних партнерів дедалі більше озброєння, яке зможе з цими дронами розправлятися. Наприклад, це німецькі "Gepard", де є дві спарні гармати 155-мм покликані саме для того, щоб із цим боротися. Більше того нам ще Британія надасть свої комплекси близької дії "Starstreak" на базі машини "Stormer". Отже - це вісім ракет і поступово ми однозначно будемо нарощувати паритет, щоб збивати "Орлани".

Ще одна добра новина, що таких систем, які має Україна, такі, як "Байрактари", Росія не має взагалі, говорить Черник.

"Саме для цього Путін їздив до Ірану, бо Іран має подібні безпілотники, з можливістю отримати подібні до "Байрактару" машини класу "Shahed". Чи домовилися вони? Достовірної інформації, у яку би я персонально повірив, що така техніка у них з'явилася, я наразі не маю", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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