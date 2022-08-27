Велика Британія передасть Україні шість підводних дронів

Велика Британія передасть Україні підводні дрони і проведе навчання для українського персоналу, як користуватись ними з метою очищення узбережжя від мін.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Великої Британії.

Зокрема, шість автономних протимінних засобів будуть відправлені в Україну для виявлення російських мін у водах біля українського узбережжя. Три підводні дрони будуть передані Україні із запасів Британії, а інші три будуть закуплені у промисловців.

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Ці легкі автономні засоби розроблені для використання у мілководному прибережному середовищі. Їх можна використовувати на глибині до 100 метрів з метою виявлення і ідентифікації мін за допомогою спеціальних датчиків, аби у подальшому ці міні були знищені українськими Військово-морськими силами.

У найближчі місяці планується підготувати десятки службовців ВМС ЗСУ для користування цими дронами. Перша група українців вже розпочала навчання.

Фото: GOV.UK

"Цинічні спроби Росії тримати у заручниках світове постачання продовольства не повинні досягнути успіху. Це життєво важливе обладнання та навчання допоможуть Україні зробити свої води безпечними, налагодити постачання зерна до решти світу та підтримати Збройні сили України, які намагаються захистити своє узбережжя та порти", - наголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, США вперше надають Україні наступальну зброю, якою звільнятимуть південь країни.

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