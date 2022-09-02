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На Херсонщині "розквітла бавовна" на складі окупантів (фото, відео)

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На Херсонщині "розквітла бавовна" на складі окупантів (фото, відео)

Скриншот з відео

В Антонівці Херсонської області 2 вересни було чутно вибухи. Ймовірно, було завдано ударів по складу боєприпасів російських військ.

За словами місцевих жителів, пошкоджено катери окупантів біля поромної переправи.

Про це повідомляє "Риа-Мелитополь".

"В Антонівці Херсонської області знову відбулася бавовна. За словами місцевих жителів, прилетіло до складу боєприпасів та техніки. Також повідомляють про пошкодження катерів рашистів біля поромної переправи", – йдеться в опублікованій інформації.

Нагадаємо, ЗСУ знищили базу російських військових у Таврійську на Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
2575
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