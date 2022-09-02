ЗСУ знищили базу військових РФ у Таврійську на Херсонщині

Сили оборони півдня завдали ударів по території колишнього автотранспортного підприємства у Таврійську, де дислокувались російські військові.
Внаслідок влучання військо РФ втратило понад два десятки одиниць озброєння та військової техніки. Втрати особового складу уточнюються.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.
За повідомленням Генштабу, війська РФ намагаються утриматись у захоплених районах Херсонської області й пробують створити умови для наступальних дій. Окупанти атакували у напрямку Потьомкиного, проте невдало, їх зупинили ЗСУ.
Також російське військо продовжує обстрілювати з усіх доступних видів озброєння населені пункти Херсонщини.
Генштаб повідомляє і про авіаудари російських військ у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове та Хрещенівка.
Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику противника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.
"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.
Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.
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