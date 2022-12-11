Ірина Горова похизувалася помітно підрослим сином від Потапа

Продюсерка показала, як проводить час у сімейному колі.

Українська продюсерка та співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова повернулася додому, де її тепло зустрічали рідні – батьки та син.

Зокрема, в Instagram-stories знаменитість вирішила показати, як проводить час у сімейному колі. Так, Ірина записала на відео помітно підрослого сина від репера Потапа – Андрія.

"Оце доїхала додому, і мене зустрічають. Андрюха! Ти заріс! Як я скучила!" – говорить на відео Горова.

Син Ірини Горової та Потапа / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

А тим часом мама продюсерки Ольга Михайлівна готувала смачну вечерю, а тато Анатолій Іванович сидів за столом з ігристим напоєм.

"Мама готує, тато тут з вином. Андрюха дочекався свого комп'ютера!" – підсумувала Ірина.

Батьки Ірини Горової / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, раніше Ірина Горова поділилася, що припинила співпрацю з колишнім чоловіком, репером Потапом. Тепер знаменитість сама займається продюсерським центром MOЗGI GROUP.

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