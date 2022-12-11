Анна Трінчер просто перед концертом впала зі сходів та серйозно травмувалася

Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер просто перед концертом серйозно травмувалася.

У фотоблогу знаменитість розповіла, що перед виходом на сцену вона впала зі сходів. Під час падіння виконавиця серйозно травмувала ногу, що ледь могла стояти та шкутильгала. Анні навіть довелося звернутися за допомогою до медиків.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

"Я не знаю, як я пережила вчора. Я впала зі сходинок та пошкодила ногу. Я була дуже засмучена. І не через те, що було боляче… Це трапилося просто перед виходом на сцену", - поділилася виконавиця.

Анна Трінчер

Утім, попри сильний біль, Анна все ж вийшла до публіки та відіграла концерт.

Анна Трінчер

До речі, Трінчер також поділилася, чому вона засмутилася. Так, в артистки мали відбутися знімання кліпу, де вона повинна танцювати та ходити на підборах, також зірка має дати ще один концерт.

"Найбільше я була засмучена через те, що наступного дня у мене знімання дуже важливого кліпу. Нічна зміна, у якій будуть танцювальні частини, у якій абсолютно всі образи будуть на підборах, а також перед цим у мене концерт, де теж абсолютно все я буду танцювати і на підборах. І я була дуже засмучена, просто хотілося плакати", - додала Анна.

Анна Трінчер

Нагадаємо, нещодавно у чоловіка Анни Трінчер – Олександра Волошина – з'явилися проблеми зі здоров'ям. Блогер через це був змушений терміново звернутися до лікарів.

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