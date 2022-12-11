Анна Тринчер прямо перед концертом упала с лестницы и серьезно травмировалась

Певица, актриса и блогерша Анна Тринчер прямо перед концертом серьезно травмировалась.

В фотоблоге знаменитость рассказала, что перед выходом на сцену она упала с лестницы. Во время падения исполнительница серьезно травмировала ногу, что едва могла стоять и хромала. Анне даже пришлось обратиться за помощью к медикам.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

"Я не знаю, как я пережила вчера. Я упала со ступенек и повредила ногу. Я была очень расстроена. И не из-за того, что было больно… Это произошло прямо перед выходом на сцену", — поделилась исполнительница.

Анна Тринчер

Впрочем, несмотря на сильную боль, Анна все же вышла к публике и отыграла концерт.

Анна Тринчер

Кстати, Тринчер тоже поделилась, почему она расстроилась. В артистки должны были пройти съемки клипа, где она должна танцевать и ходить на каблуках, также звезда планировала дать еще один концерт.

"Больше всего я была расстроена из-за того, что на следующий день у меня съемка очень важного клипа. Ночная смена, в которой будут танцевальные части, в которой абсолютно все образы будут на каблуках, а также перед этим у меня концерт, где тоже абсолютно все я буду танцевать и на каблуках. И я была очень расстроена, просто хотелось плакать", — добавила Анна.

Анна Тринчер

Напомним, недавно у мужа Анны Тринчер – Александра Волошина – появились проблемы со здоровьем. Блогер из-за этого был вынужден срочно обратиться к врачам.

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