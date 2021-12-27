Новый год 2022: подборка музыки для праздничной вечеринки

Предлагаем плейлист зажигательных треков.
До Нового года 2022 года осталось совсем мало времени.
Праздновать это событие гораздо веселее в компании самых близких под зажигательные треки. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку музыки для новогодней вечеринки.
ABBA – Happy New Year
MAX BARSKIH – Just Fly
Katy Perry – Firework
MONATIK – JOMO | Зажигать
Rihanna – We Found Love
Wellboy – "Новорічні гуси"
Tones And I – Dance Monkey
ТИК & Jerry Heil – "Олені"
Tiësto – The Business
MOZGI – ZAVTRA
Måneskin – Beggin
Артем Пивоваров – "Моя ніч"
Corona – Rhythm of the Night
TVORCHI – Bonfire (New Year Edition)
Верка Сердючка – "Новогодняя"
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