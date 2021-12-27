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Новый год 2022: подборка музыки для праздничной вечеринки

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Новый год 2022: подборка музыки для праздничной вечеринки

Getty Images

Предлагаем плейлист зажигательных треков.

До Нового года 2022 года осталось совсем мало времени.

Праздновать это событие гораздо веселее в компании самых близких под зажигательные треки. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку музыки для новогодней вечеринки.

ABBA – Happy New Year

MAX BARSKIH – Just Fly

Katy Perry – Firework

MONATIK – JOMO | Зажигать

Rihanna – We Found Love

Wellboy – "Новорічні гуси"

Tones And I – Dance Monkey

ТИК & Jerry Heil – "Олені"

Tiësto – The Business

MOZGI – ZAVTRA

Måneskin – Beggin

Артем Пивоваров – "Моя ніч"

Corona – Rhythm of the Night

TVORCHI – Bonfire (New Year Edition)

Верка Сердючка – "Новогодняя"

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