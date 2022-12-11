"Боится потерять власть": эксперт объяснил, чем вступление в войну обернется для Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин договорились о развертывании "общей региональной группировки войск" на территории Беларуси. Украинская разведка сообщает о военных "учениях" россиян и постоянном движении военной техники на территории Беларуси. Пребывая под постоянным давлением со стороны Путина, Лукашенко пытается всячески заверить его в своей надежной поддержке. С другой стороны, Лукашенко пытается не пересечь красную линию, чтобы не потерять контроль над властью.

Об этом в эфире "1+1" во время телемарафона сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"В приграничных территориях находится постоянно до 5 батальонов. Этого, конечно, недостаточно, чтобы сформировать ударную группу и атаковать любой регион. Наша граница укреплена, защищена. Сил для атаки из Беларуси нужно значительно больше. Для Путина Лукашенко, до сих пор не вступивший в войну, и, скажем там, не разгрузивший российскую армию, как кость в горле. Лукашенко понимает, что приказ об агрессии в отношении Украины может стать его последним приказом, потому что есть огромное несогласие в среде Вооруженных сил РБ, есть протестный потенциал в самой Беларуси. Конечно, этим хотят воспользоваться россияне, чтобы ослабить власть Лукашенко. Опасения по поводу потери власти у Лукашенко есть, именно с этим связаны его постоянные лавирования, оттягивание вступления Беларуси в войну", — сказал он.

Напомним:

24 февраля с территории Беларуси в Украину двинулась российская оккупационная армия. Россияне таким образом хотели быстро захватить Киев, чтобы установить в Украине марионеточный режим. Однако ВСУ разрушили их планы.

Лукашенко признал, что его страна причастна к войне против Украины. Беларусь принимает у себя российских оккупантов и предоставляет свою территорию для ракетных ударов по нашему государству.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Аналитики Robert Lansing Institute сообщили, что РФ может убить Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусским войском и бросить его не войну против Украины.

В таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного к РФ Вольфовича, считают белорусская оппозиция и украинские эксперты.

В то же время военный аналитик Александр Мусиенко убежден, что Россия не планирует "убирать" Лукашенко, ведь он пока очень удобен для Путина.

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