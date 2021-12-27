Новий рік 2022: добірка музики для святкової вечірки

Новий рік 2022: добірка музики для святкової вечірки

Пропонуємо плейлист запальних треків.

До Нового року 2022 залишилося зовсім мало часу.

Святкувати цю подію значно веселіше в компанії найближчих під запальні треки. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку музики для новорічної вечірки.

ABBA – Happy New Year

MAX BARSKIH – Just Fly

Katy Perry – Firework

MONATIK – JOMO | Зажигать

Rihanna – We Found Love

Wellboy – "Новорічні гуси"

Tones And I – Dance Monkey

ТІК & Jerry Heil – "Олені"

Tiësto – The Business

MOZGI – ZAVTRA

Måneskin – Beggin

Артем Пивоваров – "Моя ніч"

Corona – Rhythm of the Night

TVORCHI – Bonfire (New Year Edition)

Вірка Сердючка – "Новогодняя"

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