Новий рік 2022: добірка музики для святкової вечірки

Пропонуємо плейлист запальних треків.
До Нового року 2022 залишилося зовсім мало часу.
Святкувати цю подію значно веселіше в компанії найближчих під запальні треки. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку музики для новорічної вечірки.
ABBA – Happy New Year
MAX BARSKIH – Just Fly
Katy Perry – Firework
MONATIK – JOMO | Зажигать
Rihanna – We Found Love
Wellboy – "Новорічні гуси"
Tones And I – Dance Monkey
ТІК & Jerry Heil – "Олені"
Tiësto – The Business
MOZGI – ZAVTRA
Måneskin – Beggin
Артем Пивоваров – "Моя ніч"
Corona – Rhythm of the Night
TVORCHI – Bonfire (New Year Edition)
Вірка Сердючка – "Новогодняя"
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