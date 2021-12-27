Кино для 31 декабря: топ новогодних фильмов для всей семьи

Редакция сайта подготовила список новогодних и рождественских картин, вдохновляющих на празднование.

Новогодне-рождественские праздники – хорошая возможность собраться вместе с родными и близкими.

В этот период просмотр любимых фильмов под одеялом с вкусняшками уже стал своеобразной традицией. Конечно, в топе украинских зрителей – легендарные "Ирония судьбы" и "Одиндома". Впрочем, сегодня предлагаем вам к просмотру не менее отличные картины.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку старых и новых фильмов, которые поднимут настроение и вдохновят на празднование.

"Чудо на 34-й улице" (1994)

Фильм "Чудо на 34-й улице" – римейк одноименной рождественской комедии 1947 года, включенный в "Реестр наиболее значимых картин США". Главная героиня, 6-летняя Сюзан живет с мамой и не верит, что Санта-Клаус – волшебник. Несмотря на это, она по традиции написала список желаний на Рождество, где велела получить новый дом, папу и маленького братика.

Интересно, что продюсером и сценаристом фильма стал Джон Хьюз, работавший над трилогией "Один дома".

"Гринч – похититель Рождества" (2000)

Эта история рассказывает о жителе вымышленного города Ктоград— зеленом и мохнатом существе по имени Гринч, который ненавидит Рождество. Праздники напоминают ему об одиночестве и о том, что он изгой. Поэтому, однажды Гринч решил испортить всем праздник и украсть все подарки.

Главную роль в ленте сыграл Джим Керри. В 2018 году студия Illumination выпустила мультфильм-римейк.

"Плохой Санта" (2003)

В комедии для взрослых говорится о необычном Санта-Клаусе Вилли. Он злодей, который уже был за решеткой, бабник и алкоголик. Каждый год мужчина вместе со своим напарником грабит магазины. Впрочем, одна встреча с маленьким мальчиком перевернула жизнь плохого Санты и заставила Вилли стать на верный путь.

"Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

По сюжету Чарли Бакет – мальчик, который счастливо, но очень бедно живет в большой семье в старом доме. В канун Рождества он выигрывает "Золотой билет" — пропуск на желаемую шоколадную фабрику Вилли Вонки. Вместе с ним на фабрику отправятся еще четыре ребенка — все дети, как говорится на билетах, получат пожизненный запас шоколада после экскурсии, а один счастливчик даже станет обладателем особого приза.

"Крампус" (2015)

В ленте речь идет о семье, которая поссорилась в канун праздника. Маленький Макс из-за скандалов взрослых уничтожает письмо, которое написал Санте. В результате, вместо доброго волшебника в семью пришел Крампус — злой двойник.

"Любите Куперов" (2015)

В комедии Шарлотта Купер мечтает об идеальном семейном ужине, где все четыре поколения собираются за одним столом. Впрочем, эта встреча стала веселой не всем.

"Щелкунчик и четыре королевства" (2018)

События фильма-сказки основаны на известной истории, но этот рассказ с несколько другой стороны. В Рождественские праздники юная Клара готовится вместе с другими получить подарки. Благодаря игре с протянутыми нитями, она оказывается в другом мире и последовательно посещает три королевства. Здесь девочке придется встретиться с удивительными персонажами, которые сделают ее приключения незабываемыми. Однако счастье и безмятежность не могут длиться вечно. Впереди у героини еще одна страна, где все совсем по-другому.

"Мальчик по имени Рождество" (2021)

Тетушка Рут наведывается к своим любимым племянникам, которые недавно потеряли мать, а их отца срочно вызвали на работу. Женщина рассказывает детям историю о мальчике Николасе, который отправляется на север, чтобы найти своего папу Джоэла, уехавшего на поиски волшебной эльфийской деревни. По мнению женщины, именно Николас, который подружился с упрямым оленем и верной мышкой, подарил людям первый праздник.

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