Как чистить матрас: три важных совета

Наши матрасы нуждаются в регулярной чистке, потому что со временем там накапливается пыль, омертвевшие клетки кожи и заводятся пылевые клещи.

О чистке матрасов мы часто забываем, ошибочно полагая, что смена постельного белья полностью решает проблему с гигиеной в нашей кровати.

Лаура Маунтфорд регулярно делится своими советами и рекомендациями по домашней гигиене в Instagram, недавно она рассказала Express.co.uk о том, как часто нужно чистить матрас и как это правильно делать.

Как часто нужно чистить матрас

На самом деле специалисты рекомендуют глубокую чистку матрасов не реже двух раз в год и еженедельную легкую чистку при смене постельного белья.

Чистка матраса пылесосом может помочь контролировать и устранить пылевых клещей и омертвевшие клетки кожи, а также предотвратить накопление грибков и бактерий. Регулярная чистка матраса поможет сохранить его в хорошем состоянии и уменьшит нежелательное накопление бактерий, пылевых клещей и омертвевших клеток кожи, а также улучшит ваш сон в целом, сохраняя вашу постель свежей.

Что нужно делать каждый день, чтобы матрас не загрязнялся

Специалисты советуют проветривать матрас каждое утро, отбрасывая простыни не менее чем на 20 минут, это позволит воздуху циркулировать и испаряться лишней влаге. Тогда матрас остается чистым дольше.

Как чистить матрас при смене постельного белья

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Чистить матрас удобнее всего пылесосом. Помимо уборки всей поверхности матраса, вы также должны использовать насадку пылесоса, чтобы проникнуть в любые углы и щели, где могут скапливаться омертвевшая кожа и другой мусор. Когда вы пылесосите, рекомендуется также не забыть про область вокруг каркаса кровати и плинтуса.

Какой должна быть глубокая чистка матраса

Даже при регулярном проветривании и чистке пылесосом ваш матрас, вероятно, все равно будет нуждаться в глубокой чистке не реже двух раз в год. Это не только позволит удалить пятна, которые могут появиться, но и сохранит постель свежей и гигиеничной.

Для этого рекомендуются два простых продукта: натуральное средство для мытья посуды и пищевая сода. Чтобы удалить любые пятна с матраса, промокните его жидкостью для мытья посуды и теплой водой. При удалении пятен обязательно используйте влажную ткань, а не пропитывайте матрас.

Дайте высохнуть, а затем посыпьте матрас бикарбонатом соды, чтобы поглотить лишнюю влагу и нейтрализовать запахи.

Бикарбонат соды, также известный как пищевая сода, является натуральным дезодорантом, что делает его идеальным для чистки матрасов. Натуральный порошок также относительно мягкий, что означает, что он безопасен для использования на большинстве тканей. Оставьте соду на несколько часов, а затем тщательно пропылесосьте.

Вы также можете сбрызнуть матрас эвкалиптовым маслом или эфирным маслом лаванды, чтобы избавиться от остаточных запахов. Однако, как и при обработке пятен, только слегка сбрызгивайте матрас и не мочите его слишком сильно.

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