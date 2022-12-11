"Абсолютно недоговороспособный" — Подоляк о Путине и переговорах

Подоляк говорит, что решение очевидно и это победа Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что диктатор РФ Владимир Путин, начавший кровавую войну в Украине, неспособен вести переговоры, ведь он презирает международное право и прямо заявляет о своих намерениях убивать мирных людей и незаконно захватывать чужие территории.

О Подоляке это написал в Twitter.

По его словам, это также осознают все европейские лидеры, периодически беседующие с Путиным.

"Путин абсолютно недоговороспособный. Думаю, это осознают все европейские лидеры, периодически беседующие с ним. Он прямо заявляет, что презирает международное право, хочет захватывать территории и убивать украинцев, пока его требования не выполнят. Решение очевидно: победа Украины", — говорится в сообщении Подоляка.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц, один из немногих западных лидеров, которые после вторжения в Украину продолжают говорить с российским диктатором Владимир Путиным, выразил мнение, что глава Кремля не пойдет на уступки в войне.

Переговоры с Россией

Следует отметить, что до 24 февраля Украина постоянно призывала РФ сесть за стол переговоров, но у Путина регулярно находили разные поводы для отказа и выдвигали свои условия. В конце концов войска РФ полномасштабно напали на Украину, после чего в Москве начали выступать с тезисами о готовности к диалогу.

Как оказалось, во время весенних переговоров агрессор продолжал выдвигать свои ультиматумы. Участники украинской делегации подчеркивают, что россияне не собирались говорить о мирном урегулировании конфликта.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Россия должна вывести войска и освободить территории Украины, а российские элиты — пройти через трансформацию, чтобы начался конструктивный диалог, зафиксирующий возвращение РФ к международному праву, размер компенсационных выплат и согласование графика заседаний спецтрибунала в Ялте.

В ISW полагают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров. Кроме того, ему нужно любое прекращение огня и окно для диалога, чтобы дать своим войскам время для восстановления сил, лишив Украину инициативы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия не хочет мирных переговоров. После того как Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", диктатор Путин утроил террор.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По его мнению, Путин, начавший войну, "ошибся".

В то же время, по его словам, союзники не будут подталкивать украинцев к компромиссу с Россией, который для них "не будет приемлем".

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