"Абсолютно недоговороспроможний" - Подоляк про Путіна і переговори

Подоляк каже, що рішення очевидне і це перемога України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що диктатор РФ Володимир Путін, який розпочав криваву війну в Україні, є неспроможним вести переговори, адже він зневажає міжнародне право і прямо заявляє про свої наміри вбивати мирних людей і незаконно захоплювати чужі території.

Про Подоляк це написав у Twitter.

За його словами, це також усвідомлюють усі європейські лідери, які періодично розмовляють із Путіним.

"Путін абсолютно недоговороспроможний. Гадаю, це усвідомлюють усі європейські лідери, які періодично розмовляють із ним. Він прямо заявляє, що зневажає міжнародне право, хоче захоплювати території та вбивати українців, доки його вимоги не виконають. Рішення очевидне: перемога України", - йдеться в повідомленні Подоляка.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц, який є одним із небагатьох західних лідерів, які після вторгнення до України продовжують говорити із російським диктатором Володимир Путіним, висловив думку, що очільник Кремля не піде на поступки у війні.

Переговори з Росією

Слід зауважити, що до 24 лютого Україна постійно закликала РФ сісти за стіл переговорів, але у Путіна регулярно знаходили різні приводи для відмови і висували свої умови. Зрештою війська РФ повномасштабно напали на Україну, після чого у Москві почали виступати із тезами про начебто готовність до діалогу.

Як виявилося, під час весняних переговорів агресор продовжував висувати свої ультиматуми. Учасники української делегації наголошують, що росіяни не мали наміру говорити про мирне врегулювання конфлікту.

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Нині ж радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Росія має вивести війська та звільнити території України, а російські еліти - пройти через трансформацію, щоб почався конструктивний діалог, який зафіксує повернення РФ до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодження графіку засідань спецтрибуналу в Ялті.

В ISW вважають, що Путін використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Крім того, йому потрібне будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, позбавивши Україну ініціативи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Росія не хоче мирних переговорів. Після того, як Володимир Зеленський озвучив "формулу миру", диктатор Путін потроїв терор.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. На його думку, Путін, який почав війну, "помилився".

Водночас, за його словами, союзники не будуть підштовхувати українців до компромісу з Росією, який для них "не буде прийнятним".

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