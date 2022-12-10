Шольц не вірить, що Путін піде на поступки у війні: Він чітко говорить про завоювання України

Німецький канцлер Олаф Шольц, який є одним із небагатьох західних лідерів, які після вторгнення до України продовжують говорити із російським диктатором Володимир Путіним, вважає, що очільник Кремля не піде на поступки у війні.

Про це він сказав на зустрічі з виборцями в Потсдамі, пише Bild.

Також читайте Шольц готовий обговорювати з Путіним контроль над озброєннями в Європі, однак є умова

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання (нових територій України - ред.). Він хоче силоміць відвоювати частину української території", — заявив Шольц.

Також канцлер розповів, що його дивує те, що президент РФ робить заяви про нібито успіх на фронті на тлі відчутних втрат російської армії.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000", - припустив лідер Німеччини.

Варто зазанчити, від початку війни в Україні Шольц неодноразово дзвонив до Путіна. Остання розмова відбулася на початку грудня. Тоді Шольц засудив російські атаки на українську інфраструктуру, а Путін — "деструктивну лінію західних держав, включаючи Німеччину, які підтримують Київ зброєю і навчають українських військових".

Нагадаємо, раніше Шольц заявив про готовність обговорювати з Путіним контроль над озброєннями в Європі, однак за умови, що в Україні закінчаться бойові дії.

Звернення Шольца до Кремля, озброєння від Німеччини та переговори України і Росії - Олексій Макеєв

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.