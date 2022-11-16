Як в Україні святкуватимуть Новий 2023 рік: без ялинок та ілюмінацій

Рішення щодо святкування під час війни Нового року 2023 ухвалює керівництво міст України. В деяких населених пунктах вже визначилися. Чи будуть святкувати в Україні Новий 2023 рік — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Так деякі регіони відмовилися від встановлення головної ялинки та використання святкової ілюмінації. Рішення було прийняте на підставі опитувань мешканців, які проводять на сайтах міських рад.

Є вже певні рішення щодо святкування Нового 2023 року в Україні. Наприклад, в Києві дискусії все ще тривають. Раніше міська рада заявила про готовність подарувати киянам свято та встановити головну ялинку країни. Однак майже відразу на сайті КМДА з'явилася петиція, в якій описувалась недоречність встановлення новорічного дерева в столиці під час війни. Вона досить швидко набрала потрібну кількість голосів.

Пізніше з'явилася нова петиція, в якій вже наголошувалася важливість новорічної ялинки та святкування Нового року. Однак вона не була підтримана киянами. Як би там не було, а остаточне рішення міська рада Києва все ще ухвалила.

Однак оперативним штабом ради оборони Київщини було заборонено використовувати святкову ілюмінацію, в тому числі ялинок, на вулицях та в парках. Ця заборона стосується як державної і комунальної, так і комерційної власності.

Не встановлюватимуть новорічну ялинку цьогоріч в Рівному. Як повідомив мер міста Олександ Третяк, 56% опитуваних мешканців висловилися проти святкувань. Раніше ялинку встановлювали в центрі міста. Зараз там прощаються з загиблими воїнами ЗСУ. Мер спочатку прийняв рішення встановити новорічне дерево в парку, але воно не було підтримане містянами.

Обмежать святкові заходи також і в Запоріжжі. Однак тут ще не вирішили, чи будуть встановлювати ялинку, чи ні. Міська рада впевнена лише в одному — якщо дерево все ж встановлять, то витрачати на нього кошти з бюджета не будуть. Використають все, що було закуплено минулого року: саму ялинку, прикраси та гірлянди.

На Полтавщині в місті Кременчук вже є рішення монтувати ялинку до Нового 2023 року. Проте на прикраси грошей витрачати також не будуть. Не буде у місті й масових зимових свят, але для дітей та дорослих встановлять ковзанку.

В Миргороді, що також на Полтавщині, також планують поставити новорічну красуню. Однак тут не буде жодних святкових заходів чи ілюмінації.

В самій Полтаві мер міста Олександр Мамай не проти новорічної ялинки, але він все ще чекає на рішення Кабінету міністрів та результатів опитування містян.

А ось в Івано-Франківську вирішили створити ялинку з дитячих малюнків. Про це повідомив Руслан Марцінків. Це буде символічне дерево, адже малюнки дітей ілюструють перемогу України у війні. Їх планують назбирати більше тисячі. Біля ялинки планується невелике освітлення, однак ілюмінації точно не буде. Також вуличне освітлення на свята планують вимикати частіше, ніж зараз.

Без 18-метрової ялинки думають обійтися в Чернівцях. Раніше її завжди встановлювали перед Новим роком на Соборній площі, але під час війни влада вирішила, що це недоречно. Також не буде там і Новорічної локації, тому що тут розміщені ангари, де переселенці отримують допомогу. Однак влада в Чернівцях планує ставновити невелику ялинку (до 7 метрів) в парку і створити біля неї фотозону.

Жодних заходів до Нового 2023 року не буде в Чернігові. Олександр Шевчук, начальник міського управління культури та туризма, каже, що в нинішній ситуації місто може думати лише про вітання дітей та деякі елементи, щоб зберегти атмосферу новорічних свят. А сам формат святкування потрібно переглянути. "Про те як було раніше, зараз просто треба забути. Варто розуміти, що ми зараз живемо в трошки іншій реальності".