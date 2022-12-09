Марокко – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Марокко та Португалії.

У суботу, 10 грудня, в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко зіграє з Португалією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Туммама" у Досі. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Марокканці створили гучну сенсацію на груповому етапі, посівши першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2). Після цього в 1/8 вони несподівано виграли одного з фаворитів турніру – збірну Іспанії.

одного з фаворитів турніру – збірну Іспанії. Португальці теж вийшли до плейоф з першого місця. Підопічні Фернанду Сантуша перемогли Гану (3:2), обіграли Уругвай (2:0) та несподівано поступилися Південній Кореї (2:1). У 1/8 фіналу збірна Португалії знищила Швейцарію (6:1).

У півфіналі переможець цього матчу зустрінеться з тріумфатором поєдинку Англія – Франція, який відбудеться також 10 грудня, але о 21:00 за киїським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між марокканцями та португальцями.