Марокко – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Португалии.

В субботу, 10 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Марокко сыграет с Португалией.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.

Марокканцы создали громкую сенсацию на групповом этапе, заняв первую строчку. Африканцы расписали ничью с Хорватией (0:0), победили Бельгию (0:2) и одолели Канаду (1:2). После этого в 1/8 они неожиданно выиграли одного из фаворитов турнира – сборную Испании.

одного из фаворитов турнира – сборную Испании. Португальцы тоже вышли в плей-офф с первого места. Подопечные Фернанду Сантуша победили Гану (3:2), обыграли Уругвай (2:0) и неожиданно уступили Южную Корею (2:1). В 1/8 финала сборная Португалии уничтожила Швейцарию (6:1).

В полуфинале победитель этого матча встретится с триумфатором поединка Англия – Франция, который состоится 10 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между марокканцами и португальцами.