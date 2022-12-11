Закон про медіа: чи можуть блогери офіційно реєструватися

Блогер може добровільно зареєструватись як медіа і працювати, мати захист фактично як журналіст.

Законопроєкт про медіа даватиме змогу блогерам, які мають постійний контент у соціальних мережах, зареєструватися офіційно, але не вимагатиме робити це в обов’язковому порядку.

Про це заявила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Платформи спільного доступу, точніше люди, які веду свої акаунти на платформі вільного доступу у Мережі, не будуть автоматично вважатися медіа. Є ще інтернет-телебачення, YouTube. Є такі. Це регулярно люди виходять, готуються. Це журналісти, до речі, колишні. Ми даємо таку можливість – добровільно прийти і сказати: я хочу вважатися медіа, я хочу, щоб мене захищав закон, як журналіста. Ми прекрасно розуміємо, що є статті в Кримінальному кодексі, які захищають журналістів. Тоді це має бути добровільна реєстрація, але якщо ви просто щось постите в YouTube, Facebook час від часу – ви не є медіа. Більше того, є певні переваги для тих інтернет-сайтів, де люди зареєструються. Вони матимуть акредитацію, захист, до них не будь в будь-якому випадку застосовуватися формати блокування. Це добровільно, а є в цьому переваги. Заплющити очі на великий інтернет-ринок неможна. Регулятор має бачити інтерв’ю, що там записуються, чи є зловживання", - сказала вона.

Законопроєкт № 2693-д "Про медіа" зареєстрували у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, у травні 2020 року парламент відправив його на повторне перше читання. Новий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 23 серпня на засіданні розглянув доопрацьований проєкт закону про медіа та рекомендував Верховній Раді ухвалити його за основу. У новому законі мають з’явитися такі поняття, як онлайн-медіа, YouTube, соцмережі.

Група 1+1 media звернулася до Верховної Ради України та парламентських фракцій із проханням завершити реформування законодавства у сфері медіа та прийняти новий Закон України "Про медіа".

Підготовка закону про медіа: що він передбачає - Євгенія Кравчук і Ярослав Желєзняк

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