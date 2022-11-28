Національна рада і Центр протидії дезінформації підписали Меморандум про співпрацю

Спільні зусилля будуть спрямовані на протидію дезінформації та пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям

Голова Національної ради Ольга Герасим’юк і в.о. керівника Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов підписали Меморандум про співпрацю між двома органами.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

"Сучасний світ живе в цифрову епоху, епоху штучного інтелекту. Це породжує численні виклики для України, бо війна ведеться не лише у відкритий спосіб збройної агресії, вона проникає крізь різноманітні інформаційні шпаринки, щоразу шукаючи нових шляхів", - йдеться у повідомленні.

Під час підписання Меморандуму Ольга Герасим’юк зауважила, що досі в українському законодавстві немає навіть терміну "дезінформація", хоча з самим явищем ми стикаємося уже не перший рік. Часто Україні доводиться "наздоганяти, відбиватися, якось залатувати ті діри, через які проникає ця війна", однак на часі – вироблення державної політики в цьому питанні.

"Наше спільне завдання – створити в нашій державі потужну політику захисту у цій сфері і, я думаю, не лише захисту, але й наступу також", – сказала голова Національної ради. Саме для цього медіарегулятор об’єднав свої зусилля із Центром протидії дезінформації.