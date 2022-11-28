Депутат "Єдиної Росії" переплутав мікрофон з мікроскопом: відео

Просто під час засідання Рінат Айсін почав тикати у мікрофон очима, що він там виглядав – невідомо.

В Росії Депутат Думи Югри (Ханти-Мансійський автономний округ – ред) переплутав мікрофон з мікроскопом.

Про це повідомив Telegram-канал Baza та оприлюднив кумедне відео.

"Можливо, депутата "Єдиної Росії" Ріната Айсіна збентежила однакова приставка у двох слів. Інакше його поведінку пояснити складно: під час виступу колег Айсін почав тикати у мікрофон очима. Спочатку лівим, а потім правим. Що він там виглядав – невідомо. Можливо, намагався знайти сенс своєї роботи", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Москві хочуть звільнити з роботи працівницю метро, бо вона занадто щаслива та привітна. На жінку поскаржився один із пасажирів, мовляв його це дратує.

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