Депутат "Единой России" перепутал микрофон с микроскопом: видео

Просто во время заседания Ринат Айсин начал тыкать в микрофон глазами, что он выглядывал там – неизвестно.

В России Депутат Думы Югры (Ханты-Мансийский автономный округ – ред) перепутал микрофон с микроскопом.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza и обнародовал забавное видео.

"Возможно, депутата "Единой России" Рината Айсина смутила одинаковая приставка в двух слов. Иначе его поведение объяснить сложно: во время выступления коллег Айсин начал тыкать в микрофон глазами. Сначала левым, а потом правым. Что он там выглядывал – неизвестно. Возможно, пытался найти смысл своей работы", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Москве хотят уволить с работы работницу метро, потому что она слишком счастлива и приветлива. На женщину пожаловался один из пассажиров, мол, его это раздражает.

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