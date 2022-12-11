"Знайдемо компроміс": депутат від "Голосу" про ухвалення закону "Про медіа"

Європейська Директива контролює роботу Регулятора, зокрема і того, який відповідатиме на законодавчому рівні за впровадження та роботу закону "Про медіа" в Україні.

Депутат від "Голосу" Ярослав Желєзняк вважає, що на фінальному етапі парламентарям вдасться дійти згоди і ухвалити закон "Про медіа". Хоча наразі фракція "Голос" та декілька інших мають зауваження та вагомі правки до законопроєкту.

Про це він розповів в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону.

"Є Європейська Директива, що стосується Регуляторів. У Регуляторів повноваження дуже сильні…Не дай Бог нашому Регулятору такі повноваження зараз, але ми маємо їх прийняти, тому що ми станемо частиною Європи. І тому тут якраз про можливість апелювати до судових позовів, можливість дискутувати з Регулятором, можливість довести вину і так далі. Побачимо фінальну редакцію, але мені здається, що до другого читання, враховуючи, що у нас була надзвичайно велика кількість часу, три тижні на подавання правок, і зараз комітет їх відпрацьовує, у тому числі із послом Європейського Союзу, з віцепремєркою по євроінтеграції проводяться постійні консультації, я думаю, що знайдемо компроміс", - наголосив він.

Нагадаємо, новий закон України "Про медіа" пройшов перше читання. До другого читання у новому законі врахували всі зауваження європейських фахівців.

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