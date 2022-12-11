Олена Кравець розповіла, чим займається з родиною під час відключення світла

Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець у новому випуску авторського проєкту "Тихий вечір з Оленою Кравець" поділилася, як разом з родиною переживає відключення світла.

Спецтемою нового випуску стала робота енергетиків по відновленню енергопостачання, а одним з гостей студії – генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Звертаючись до глядачів, Олена зауважила, що за два місяці масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури і пов'язаних з ними відключень ми всі сильно змінились.

Кравець розповіла, як переживає вимкнення світла, що робить у цей час, яку користь у них знайшла і чому вони її навчили.

"Наші вечори, дійсно, стають дедалі тихішими, бо об 11-й ми вже вдома, п'ємо чай з термосу і нарешті спілкуємось, не відволікаючись на телефон. Діти наші починають забувати слово "Play Station", а мультики вони дивляться тепер стільки, як колись ми – раз на тиждень. Ми змінились. Вже ніхто не нервує через те, що у сусідів надто гучно лунає музика, бо якщо грає, отже світло є. І тепер навіть чати під'їзду більше не бісять, бо в них нарешті з'явився сенс: "Дали світло!" - отримуєш це повідомлення і летиш додому з іншої частини міста, аби схопити це щастя за хвіст", - пожартувала Олена.

Олена Кравець

Артистка зазначила, що віялові відключення навчили нас не відкладати справи на потім, бути швидкими та зібраними і встигати за короткий час зробити купу справ.

"Тепер ми за три години встигаємо все: помити голову, прибрати вдома, зарядити телефон, приготувати їжу. Навіть склеїти з картону велику рибу дітям на свято у школі, якщо потрібно. Так, це всім знайомо. В мене така ж історія. Взагалі, є відчуття, що простір дав нам час на те, на що зазвичай його бракувало, аби ми нарешті уповільнилися трохи, почули своїх дітей, почули себе. І знаєте, я пишаюсь тим, що ми такі, що ми зараз вміємо і бігти, і зупинятись, аби підзарядитися та бігти далі давати світло, бо світло всередині нас не відключили", - поділилася ведуча.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Зірка переконана, що в усьому можна знайти позитивну сторону, яка допоможе українцям гідно впоратись і з цією історією. "Це ще одне випробування на стійкість і людяність для нас всіх. Звісно, можна дратуватись, можна заздрити сусідським будинкам зі світлом, а можна радіти тому, що блекаут усе ж не повний і що твій будинок наступний у черзі на включення", - переконана Кравець.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець поділилася емоційною історією, як з маленькими двійнятами застрягла у ліфті.

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