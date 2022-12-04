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Кому та наскільки підвищили від 1 грудня соціальні виплати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Кому та наскільки підвищили від 1 грудня соціальні виплати

Який розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям від 1 грудня 2022 року, скільки будуть платити по догляду за дитиною, розміри аліментів, про інші соціальні виплати читайте в м матеріалі ТСН.ua

Від 1 грудня 2022 року підвищився прожитковий мінімум. У зв’язку з цим також зросли пов’язані з ним виплати.

Прожитковий мінімум:

  • для дітей віком до 6 років виріс на 71 грн і становить 2272 грн,
  •  для дітей віком від 6 до 18 років виріс на 89 грн і становить 2833 грн,
  • для працездатних осіб зріс на 84 грн до  2684 грн,
  • для осіб, які втратили працездатність зріс на 66 грн і становить  2093 грн.

Які виплати зросли та наскільки

Мінімальна пенсія зросла до 2093 грн, максимальна  — до 20 930 грн.

Збільшилась пенсія  в окремих ктегорій громадян.

Допомога малозабезпеченим сім'ям 

  • для працездатних осіб становитиме 1 207,8 грн,
  • для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю - 2 093 грн,
  • на дітей віком до 6 років - 2 953,6 грн,
  • для дітей віком  від 6 до 18 років - 3 682,9 грн,
  • для дітей віком від 18 до 23 роки (за умови навчання) до  3489,2 грн.

Мінімальний та максимальний розмір аліментів на дитину на дітей віком до 6 років підвищився відповідно  до 1136 грн та 22 720 грн.

Мінімальний та максимальний розмір аліментів на дитину  віком від 6 до 18 років відповідно до 1416,5 грн та 28 330 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі на дітей з інвалідністю:

  • на дітей віком до 6 років становитиме 5 680 грн,
  • на дітей віком до 6 років з інвалідністю — 7 952 грн,
  • на дітей віком від 6 до 18 років — 7 082,50 грн,
  • на дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю — 9 915,50 грн.

Мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами зріс до 671 грн.

На період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, тобто 9750 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям:

  • на дітей віком до 6 років зросла до 2272 грн,
  • на дітей віком від 6 до 18 років - 2 833 грн,
  • на дітей віком від 18 до 23 роки (за умови навчання) до 2 684.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

  • віком до 6 років становитиме 4 544 грн,
  • віком від 6 до 18 років - 5 666 грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

на дітей віком до 6 років становитиме 1 136 грн, на дітей від 6 до 18 років - 1416,5 грн

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Дата публікації
Перегляди
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