Кому та наскільки підвищили від 1 грудня соціальні виплати

Який розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям від 1 грудня 2022 року, скільки будуть платити по догляду за дитиною, розміри аліментів, про інші соціальні виплати читайте в м матеріалі ТСН.ua

Від 1 грудня 2022 року підвищився прожитковий мінімум. У зв’язку з цим також зросли пов’язані з ним виплати.

Прожитковий мінімум:

для дітей віком до 6 років виріс на 71 грн і становить 2272 грн,

для дітей віком від 6 до 18 років виріс на 89 грн і становить 2833 грн,

для працездатних осіб зріс на 84 грн до 2684 грн,

для осіб, які втратили працездатність зріс на 66 грн і становить 2093 грн.

Які виплати зросли та наскільки

Мінімальна пенсія зросла до 2093 грн, максимальна — до 20 930 грн.

Збільшилась пенсія в окремих ктегорій громадян.

Допомога малозабезпеченим сім'ям

для працездатних осіб становитиме 1 207,8 грн,

для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю - 2 093 грн,

на дітей віком до 6 років - 2 953,6 грн,

для дітей віком від 6 до 18 років - 3 682,9 грн,

для дітей віком від 18 до 23 роки (за умови навчання) до 3489,2 грн.

Мінімальний та максимальний розмір аліментів на дитину на дітей віком до 6 років підвищився відповідно до 1136 грн та 22 720 грн.

Мінімальний та максимальний розмір аліментів на дитину віком від 6 до 18 років відповідно до 1416,5 грн та 28 330 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі на дітей з інвалідністю:

на дітей віком до 6 років становитиме 5 680 грн,

на дітей віком до 6 років з інвалідністю — 7 952 грн,

на дітей віком від 6 до 18 років — 7 082,50 грн,

на дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю — 9 915,50 грн.

Мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами зріс до 671 грн.

На період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, тобто 9750 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям:

на дітей віком до 6 років зросла до 2272 грн,

на дітей віком від 6 до 18 років - 2 833 грн,

на дітей віком від 18 до 23 роки (за умови навчання) до 2 684.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

віком до 6 років становитиме 4 544 грн,

віком від 6 до 18 років - 5 666 грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

на дітей віком до 6 років становитиме 1 136 грн, на дітей від 6 до 18 років - 1416,5 грн

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