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Як родичі полоненого військового можуть оформити грошову допомогу

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як родичі полоненого військового можуть оформити грошову допомогу

Грошова допомога родичам військовополоненого

Хто із родичів військовополонених може оформити грошову допомогу, куди та як звертатися, читайте в матеріалі ТСН.ua

Громадяни, родичі яких опинилися у ворожому полоні, можуть отримати грошову допомогу від держави. Як зробити, розповіла юристка  Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зоряна Світлицька.

Члени сім'ї військовослужбовця які можуть отримати грошову допомогу:

  • дружина або чоловік взятого у полон військового службовця, чи його повнолітні діти,
  • законні опікуни неповнолітніх дітей,
  • особи, які знаходяться на утриманні військовослужбовця,
  • його батьки у рівних частинах, якщо військовий не має дітей та не перебуває у шлюбі.

Куди звертатися, які документи необхідно подати

Для отримання допомоги потрібно звернутися до командира військової частини, де служив полонений військовослужбовець.

Документи, які необхідно подати:

  • заяву на  ім'я командира військової частини,
  • копію сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання,
  • довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті),
  • копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності),
  • копію свідоцтв про народження дітей (у разі наявності),
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Заяву приймають лише після офіційного визнання перебування службовця у полоні та до дня його звільнення. 

Документи розглядаються протягом 15 днів і нададуть відповідь у письмовій формі.

Розмір виплати грошової допомоги та порядок її отримання

Розмір виплати залежить від декількох факторів — зарплатної плати полоненого за останнім місцем служби, його окладу, наявності надбавки за вислугу років, інших додаткових регулярних виплат.

Грошова допомога виплачуватиметься родичам щомісячно до моменту звільнення з полону.

У якому випадку можуть відмовити в оформленні допомоги

За словами юристки у військовій частині можуть відмовити у виплаті у випадку, якщо:

  • особа подала неповний пакет документів, зазначених у законодавстві,
  • сам заявник не є людиною, яка має право на отримання фінансового забезпечення,
  • заява подана з порушенням строків,
  • документально доведено, що військовослужбовець самостійно здався у полон, полишив військову частину чи місце служби без дозволу.

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Дата публікації
Перегляди
95
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