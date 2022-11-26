Як родичі полоненого військового можуть оформити грошову допомогу

Хто із родичів військовополонених може оформити грошову допомогу, куди та як звертатися, читайте в матеріалі ТСН.ua
Громадяни, родичі яких опинилися у ворожому полоні, можуть отримати грошову допомогу від держави. Як зробити, розповіла юристка Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Зоряна Світлицька.
Члени сім'ї військовослужбовця які можуть отримати грошову допомогу:
- дружина або чоловік взятого у полон військового службовця, чи його повнолітні діти,
- законні опікуни неповнолітніх дітей,
- особи, які знаходяться на утриманні військовослужбовця,
- його батьки у рівних частинах, якщо військовий не має дітей та не перебуває у шлюбі.
Куди звертатися, які документи необхідно подати
Для отримання допомоги потрібно звернутися до командира військової частини, де служив полонений військовослужбовець.
Документи, які необхідно подати:
- заяву на ім'я командира військової частини,
- копію сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацію місця проживання,
- довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті),
- копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності),
- копію свідоцтв про народження дітей (у разі наявності),
- копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Заяву приймають лише після офіційного визнання перебування службовця у полоні та до дня його звільнення.
Документи розглядаються протягом 15 днів і нададуть відповідь у письмовій формі.
Розмір виплати грошової допомоги та порядок її отримання
Розмір виплати залежить від декількох факторів — зарплатної плати полоненого за останнім місцем служби, його окладу, наявності надбавки за вислугу років, інших додаткових регулярних виплат.
Грошова допомога виплачуватиметься родичам щомісячно до моменту звільнення з полону.
У якому випадку можуть відмовити в оформленні допомоги
За словами юристки у військовій частині можуть відмовити у виплаті у випадку, якщо:
- особа подала неповний пакет документів, зазначених у законодавстві,
- сам заявник не є людиною, яка має право на отримання фінансового забезпечення,
- заява подана з порушенням строків,
- документально доведено, що військовослужбовець самостійно здався у полон, полишив військову частину чи місце служби без дозволу.
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