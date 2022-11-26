Мумії із золотими язиками спантеличили вчених

Археологи з Міністерства туризму та старожитностей у Єгипті виявили мумії з золотими язиками.

Про це пише видання Heritage Daily.

Незвичайні мумії виявили під час розкопок. Археологи прагнули розширити дослідницьку зону некрополя Кувейсіна. Це місце поховання на півночі Єгипту, де розташовані сотні гробниць різних періодів історії.

Під час розкопок вчені виявили мумії з золотим язиком. Він був схожий на амулет і розміщений у роті померлих. Вважається, що цей атрибут клали мертвим, щоб вони могли спілкуватися у загробному житті.

Поховання з такими золотими язиками вже знаходили. Такі мумії були виявлені у лютому та грудні 2021 року. Тоді екземпляри знаходили у храмі Тапосиріс Магна в Александрії та на одній із ділянок поблизу сучасного міста Ель-Бахнаса.

Під час попередніх розкопок у Кувейсі археологи виявили сотні гробниць, кам'яних трун та величезну труну з чорного граніту.

Нагадаємо, Кемпбелл Прайс із Манчестерського університету розвінчав давній міф про те, що стародавні єгиптяни перетворювали тіла померлих у мумії задля їхнього збереження. Він вважає, що ця складна техніка поховання насправді була способом перетворити померлу людину на наближену до богів істоту і зробити її також божественною.

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

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