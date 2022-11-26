Мумии с золотыми языками озадачили ученых

Археологи из Министерства туризма и древностей в Египте обнаружили мумии с золотыми языками.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

Необычные мумии были обнаружены во время раскопок. Археологи хотели расширить исследовательскую зону некрополя Кувейсина. Это место захоронения на севере Египта, где расположены сотни гробниц разных периодов истории.

В ходе раскопок ученые обнаружили мумии с золотым языком. Он походил на амулет и размещен во рту умерших. Считается, что этот атрибут клали мертвым, чтобы они могли общаться в загробной жизни.

Погребения с такими золотыми языками уже находили. Такие мумии были обнаружены в феврале и декабре 2021 года. Тогда экземпляры находили в храме Тапосирис Магна в Александрии и на одном из участков вблизи современного города Эль-Бахнаса.

Во время предварительных раскопок в Кувейсе археологи обнаружили сотни гробниц, каменных гробов и огромный гроб из черного гранита.

Напомним, Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета развенчал древний миф о том, что древние египтяне превращали тела умерших в мумии для их сохранения. Он считает, что эта сложная техника погребения на самом деле была способом превратить умершего человека в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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