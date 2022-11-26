Зруйновано будинки, з-під завалів дістали жінку, ще 6 постраждали – наслідки "прильоту" у Дніпрі

У суботу вранці, 26 листопада, у Дніпрі стався "приліт". Мер міста Борис Філатов зазначив, що за попередніми даними міські комунікації та інфраструктура не постраждали.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко пізніше уточнив, що на зараз відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні. Росіяни поцілили по мирному кварталу", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські загарбники продовжують щоденні обстріли населених пунктів України. Під постійним ударом перебуває і Дніпропетровська область.

Так, окупанти у ніч проти 26 листопада обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загарбники атакували Марганець, Нікополь та навколишні села. Протягом ночі прилетіло майже 60 російських снарядів.

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