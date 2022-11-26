Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зруйновано будинки, з-під завалів дістали жінку, ще 6 постраждали – наслідки "прильоту" у Дніпрі

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1297
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зруйновано будинки, з-під завалів дістали жінку, ще 6 постраждали – наслідки "прильоту" у Дніпрі

У Дніпрі вибух спричинив пожежу.

У суботу вранці, 26 листопада, у Дніпрі стався "приліт". Мер міста Борис Філатов зазначив, що за попередніми даними міські комунікації та інфраструктура не постраждали.   

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко пізніше уточнив, що на зараз відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.  

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні. Росіяни поцілили по мирному кварталу", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські загарбники продовжують щоденні обстріли населених пунктів України. Під постійним ударом перебуває і Дніпропетровська область.

Так, окупанти у ніч проти 26 листопада обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загарбники атакували Марганець, Нікополь та навколишні села. Протягом ночі прилетіло майже 60 російських снарядів.

Читайте також:

Пережити відсутність тепла і світла: які гаджети й лайфгаки вибирають українці

Пережити відсутність тепла і світла: які гаджети й лайфгаки вибирають українці

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1297
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація