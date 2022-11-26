У Дніпрі стався "приліт" – мер розповів про деталі

Мер Дніпра повідомив про "приліт" у місті.

Міський очільник Дніпра Борис Філатов повідомив, що у суботу, 26 листопада, у місті стався "приліт".

Про це мер написав у Facebook.

"За попередніми даними, після "прильоту" міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці щодо обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА. Аварійні служби вже всі виїхали на місце", - йдеться у дописі.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські загарбники продовжують щоденні обстріли населених пунктів України. Під постійним ударом перебуває і Дніпропетровська область.

Так, окупанти у ніч проти 26 листопада обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загарбники атакували Марганець, Нікополь та навколишні села. Протягом ночі прилетіло майже 60 російських снарядів.

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