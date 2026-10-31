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Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з Ердоганом
Президент України із президентом Туреччини обговорять безпеку, двостороннє партнерство та судноплавство в Чорному морі.
Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини.
Про це він повідомив у Телеграм.
«Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною», — написав він.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський 31 жовтня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Зустріч відбудеться на запрошення турецького лідера. Сторони планують обговорити не лише двосторонні відносини, а й питання регіональної безпеки на тлі продовження російської агресії проти України.
Окрему увагу приділять безпеці в Чорноморському регіоні, де через російські атаки зростають ризики для цивільного судноплавства. Для Туреччини це питання має безпосереднє значення, адже її торговельні судна та громадяни вже ставали жертвами російських ударів.