ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з Ердоганом

Президент України із президентом Туреччини обговорять безпеку, двостороннє партнерство та судноплавство в Чорному морі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Зеленський та Ердоган

Зеленський та Ердоган / © Associated Press

Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною», — написав він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський 31 жовтня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Зустріч відбудеться на запрошення турецького лідера. Сторони планують обговорити не лише двосторонні відносини, а й питання регіональної безпеки на тлі продовження російської агресії проти України.

Окрему увагу приділять безпеці в Чорноморському регіоні, де через російські атаки зростають ризики для цивільного судноплавства. Для Туреччини це питання має безпосереднє значення, адже її торговельні судна та громадяни вже ставали жертвами російських ударів.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie