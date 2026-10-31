Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з Ердоганом

Зеленський та Ердоган / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини.

Про це він повідомив у Телеграм.

Реклама

«Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною», — написав він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський 31 жовтня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Зустріч відбудеться на запрошення турецького лідера. Сторони планують обговорити не лише двосторонні відносини, а й питання регіональної безпеки на тлі продовження російської агресії проти України.

Окрему увагу приділять безпеці в Чорноморському регіоні, де через російські атаки зростають ризики для цивільного судноплавства. Для Туреччини це питання має безпосереднє значення, адже її торговельні судна та громадяни вже ставали жертвами російських ударів.

Новини партнерів