В Днепре произошел "прилет" – мэр рассказал о деталях

Мэр Днепра сообщил о "прилете" в городе.

Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил, что в субботу, 26 ноября, в городе произошел "прилет".

Об этом мэр написал в Facebook.

"По предварительным данным, после "прилета" городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности об обстреле и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место", — говорится в сообщении.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские захватчики продолжают ежедневные обстрелы населённых пунктов Украины. Под постоянным ударом находится Днепропетровская область.

Так, оккупанти в ночь на 26 ноября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. Захватчики атаковали Марганец, Никополь и окрестные села. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.

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