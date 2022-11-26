В Днепре произошел "прилет" – мэр рассказал о деталях

Мэр Днепра сообщил о "прилете" в городе.
Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил, что в субботу, 26 ноября, в городе произошел "прилет".
Об этом мэр написал в Facebook.
"По предварительным данным, после "прилета" городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности об обстреле и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место", — говорится в сообщении.
Обстрелы Днепропетровщины
Российские захватчики продолжают ежедневные обстрелы населённых пунктов Украины. Под постоянным ударом находится Днепропетровская область.
Так, оккупанти в ночь на 26 ноября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. Захватчики атаковали Марганец, Никополь и окрестные села. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.
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