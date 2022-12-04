Кому и насколько повысили с 1 декабря социальные выплаты

Какой размер пособия малообеспеченным семьям от 1 декабря 2022 года, сколько будут платить по уходу за ребенком, размеры алиментов, о других социальных выплатах читайте в материале ТСН.ua

С 1 декабря 2022 года повысился прожиточный минимум. В этой связи также выросли связанные с ним выплаты.

Прожиточный минимум:

для детей до 6 лет вырос на 71 грн и составляет 2272 грн,

для детей от 6 до 18 лет вырос на 89 грн и составляет 2833 грн,

для трудоспособных лиц вырос на 84 грн до 2684 грн,

для лиц, потерявших трудоспособность, вырос на 66 грн и составляет 2093 грн.

Какие выплаты выросли и насколько

Минимальная пенсия выросла до 2093 грн, максимальная – до 20 930 грн.

Увеличилась пенсия у отдельных категорий граждан.

Помощь малообеспеченным семьям

для трудоспособных лиц составит 1 207,8 грн

для лиц, потерявших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 2 093 грн

на детей до 6 лет — 2 953,6 грн

для детей от 6 до 18 лет — 3 682,9 грн

для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) до 3489,2 грн

Минимальный и максимальный размер алиментов на ребенка в возрасте до 6 лет повысился в соответственно до 1136 грн и 22 720 грн.

Минимальный и максимальный размер алиментов на ребенка от 6 до 18 лет соответственно до 1416,5 и 28 330 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, в том числе на детей с инвалидностью:

на детей до 6 лет составит 5680 грн;

на детей в возрасте до 6 лет с инвалидностью — 7952 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 7082,50 грн;

на детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 9915,50 грн.

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 671 грн.

На период действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать 150% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, то есть 9750 грн.

Помощь на детей одиноким матерям:

на детей до 6 лет выросла до 2272 грн,

на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн,

на детей от 18 до 23 года (при условии обучения) до 2 684 грн.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком

в возрасте до 6 лет составит 4 544 грн,

возрасте от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

на детей до 6 лет составит 1 136 грн, на детей от 6 до 18 лет — 1416,5 грн

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