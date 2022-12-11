Астрологічний прогноз на 11 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано цілковито й повністю присвятити відпочинку – навіть дрібні справи перебувають під забороною.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, оливковий, молодої трави.

Щасливе каміння дня: шпінель, бузковий аметист, кахолонг.

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: цього дня можуть загостритися хронічні захворювання, тому необхідно уважно стежити за самопочуттям, щоб – у разі потреби – одразу вжити визначених лікарем заходів.

Харчування дня: лікувальне голодування та піст допоможуть не лише очистити організм від шлаків і токсинів, а й оздоровити його загалом.

Сни дня: у снах нинішньої ночі може бути підказка щодо того, як поводитися з людьми зі свого оточення – сміливіше і наполегливіше чи, навпаки, терпляче і м'яко.

Стрижка дня: від стрижки треба відмовитися категорично.

Афоризм дня: "Ніхто неспроможний потурбувати іншого – лише ми самі позбавляємо себе спокою" (Ірвін Ялом).

Ангел-охоронець дня: Канфаель – допомагає людині посісти становище, яке дає владу над іншими людьми.

Магія та містика дня: треба читати замовляння та створювати обереги, що захищають від псування і пристріту.

Табу дня: під забороною – шкідливі звички.

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