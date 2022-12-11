Астрологический прогноз на 11 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день желательно целиком и полностью посвятить отдыху – даже мелкие домашние дела находятся под запретом.

Символ дня: зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, оливковый, цвет молодой травы.

Счастливые камни дня: шпинель, сиреневый аметист, кахолонг.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: в этот день могут обостриться хронические заболевание, поэтому необходимо внимательно следить за самочувствием, чтобы – в случае необходимости – тут же принять предписанные лечащим врачом меры.

Питание дня: лечебное голодание и пост помогут не только очистить организм от шлаков и токсинов, но и оздоровить его в целом.

Сны дня: в снах нынешней ночи может содержаться подсказка относительно того, как вести себя с окружающими людьми – более смело и напористо или, наоборот, терпимо и мягко.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.

Афоризм дня: "Никто не может побеспокоить другого – только мы сами лишаем себя спокойствия" (Ирвин Ялом).

Ангел-хранитель дня: Канфаэль – помогает человеку занять положение, дающее власть над другими людьми.

Магия и мистика дня: нужно читать заговоры и создавать обереги, защищающие от порчи и сглаза.

Табу дня: под запретом находятся вредные привычки.

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