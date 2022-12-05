Китайский гороскоп по знакам на 2023 год

На смену году Синего Водяного Тигра приходит год Черного Водяного Кролика (Кота), который продлится с 22 января 2023 года по 9 февраля 2024 года.
О том, что принесет он двенадцати знакам китайского гороскопа, рассказывает астролог Людмила Булгакова.
Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Крыса является антагонистом Кролика – точнее, его второй ипостаси – Кота. Он "охотится" на Крысу и может поджидать ее в любом месте: съесть, разумеется, не съест, но неприятности вполне может доставить. Что же делать представительнице этого тотема – поставить жизнь на паузу? Ни в коем случае. Надо просто проявить те качества, которые отличают ее от других представителей китайского гороскопа – осторожность и предусмотрительность, тогда все сложится благополучно. Над каждым своим шагом Крысе в наступающем году придется думать не два, как обычно, а четыре раза, и она всегда будет в выигрыше.
Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Быку с Кроликом делить нечего: они пасутся на разных "пастбищах", нигде не пересекаются, поэтому зачастую вообще забывают о существовании друг друга. Впрочем, это не значит, что Бык в наступающем году может творить все, что его душе угодно: звезды предлагают ему сосредоточиться на том, что он умеет делать лучше всего – работе. Чем глубже ему удастся в нее погрузиться, тем лучше: во-первых, будучи занятым, он сможет избежать неприятностей, от которых не застрахован никто, а во-вторых, ему удастся достичь серьезных карьерных высот и, как следствие, немного заработать.
Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Тигров ждет, в общем, довольно неплохой год, но – при одном условии: им не стоит встревать в сомнительные предприятия, какие бы дивиденды – как моральные, так и материальные – ему за это ни обещали. Проблемы Тигру нужно решать по мере их возникновения, если же таковых не окажется, то и беспокоиться им не о чем – не стоит брать на себя лишние хлопоты, никто этого не оценит. Более того, в наступающем году Тигру необходимо как можно больше отдыхать – хоть на берегу моря, хоть с книжкой на диване – и копить силы для следующего года, который обещает быть для них удачным.
Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Кролик, будучи хозяином года, может рассчитывать на расположение звезд, которое коснется всех сфер их жизни и деятельности. Образно говоря, звезды приготовили им уютную "клетку" с теплой "подстилкой" и много-много вкусных "капустных листьев" – причем не только в прямом, но и в переносном смысле слова. В общем, он вполне может рассчитывать на спокойное и комфортное существования, которое так ценит. Если же он захочет совершить любовные подвиги или задумает сделать карьерный рывок, энергии года и в этом будут ему благоприятствовать, так что очень важно не упускать удачный момент длиной в год.
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Дракон, представления о счастливой жизни у которого укладываются в известную формулу "шик, блеск, красота", останутся довольны наступающим годом – он угодит им во всем. Прежде всего предоставит возможность блистать – причем как в прямом, так и в переносном смысле. Любой выход Дракона "в люди" окажется ярким и незабываемым – ими будут восхищаться, а их стиль в одежде и манере поведения – копировать. Но и самое главное – у него появится возможность в публичных выступлениях убедить в своей точке зрения любую аудиторию, чем нужно воспользоваться политикам, преподавателям и людям искусства.
Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Змея, несмотря на свое хладнокровие, в течение всего наступающего года будет испытывать горячие чувства – такая пылкость станет для нее своеобразным подарком от Кролика, который, помня о том, что змеи охотно едят его собратьев, сделает все, чтобы задобрить ее. Вероятнее всего, Змея найдет выход своим позитивным эмоциям в страстном романе, который вспыхнет в жизни представителей этого тотема, независимо от возраста и семейного положения. Последние вполне могут уйти из старой семьи, особенно если в последнее время она была чисто номинальной, и обзавестись новой – за год они успеют и то, и другое.
Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Лошадь, к которой Кролик благоволит, ждет во всех отношениях приятное время, когда все сферы ее жизни будут максимально уравновешены – ни одна не станет "выпирать" и развиваться в ущерб другой. На работе – карьерный рост, в семье – мир и лад, в финансовом отношении – полный порядок: можно без преувеличения сказать, что ей в это время позавидуют многие. Главное, не забывать, что все эти моральные и материальные блага придут к Лошади только в том случае, если она будет не почивать на лаврах, а работать, приобретая новые профессиональные знания и навыки и грамотно выстраивая отношения.
Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Козу наконец-то оценят по достоинству – причем как начальство и коллеги, так и домочадцы, которые привыкли воспринимать все ее достоинства как должное. Она с приятным удивлением обнаружит, что с ее мнением считаются, а к ее советам – прислушиваются, что должно не только польстить ее самолюбию, но и подтолкнуть к ответственным шагам в профессиональном плане. Поскольку любое профессиональное предложение, высказанное Козой, начальство воспримет с невиданным энтузиазмом, стоит воспользоваться счастливым шансом, чтобы воплотить в жизнь важный проект, который принесет и деньги, и известность.
Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Обезьяну, ловкостью которой Кролик восхищается, ждет во всех отношениях хороший год, но ей придется выбирать, на какую сторону своей жизни и деятельности нужно обратить внимание – даже такая расторопная особа, как она, везде не успеет. Поэтому те Обезьяны, для которых превыше всего их профессиональная деятельность, должны сосредоточиться только на работе – в таком случае им удастся достичь поистине грандиозных успехов, о которых еще год назад они даже мечтать не могли. Ну а те, кто выберет личную жизнь, смогут похвастаться образцовой семьей и настоящей идиллией в отношениях.
Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Петух, несмотря на не лучшие отношения с Кроликом, сможет перевести дух после года Тигра, который стал одним из самых непростых в его жизни. Главная задача Петуха в году нынешнем – отдохнуть и набраться сил, которые вскоре ему понадобятся. Разумеется, это не значит, что можно расслабиться и позабыть обо всем на свете – профессиональных, семейных и домашних обязанностей никто не отменит, ими нужно заниматься так же активно, как и прежде. А вот каких-то выдающихся событий ждать не стоит – в это время они обойдут Петуха стороной, но в "тихом счастье окнами в сад" ему жизнь точно не откажет.
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собака, верность и преданность которой импонирует Кролику, должна использовать наступающий год для передышки: его хозяин принесет в жизнь всего человечества мир – или хотя бы перемирие, а это значит, что бойцовские качества представительницы этого тотема временно окажутся невостребованными. Почему бы не использовать данное время для того, чтобы залечить – "зализать" – свои моральные и физические раны? Одинокие Собаки с большой долей вероятности встретят наконец-то любовь всей своей жизни – ту самую, единственную и неповторимую, которую они так долго ждали и теперь обрели.
Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)
У Свиньи год сложится ровно и гладко – ни в одной из сфер ее жизни и деятельности особых осложнений не предвидится, правда, с одним исключением – она должна избегать судебных тяжб и процессов, даже если ее будут привлекать туда в качестве свидетеля. Велика вероятность того, что бесстрастная Фемида окажется не на их стороне, а это может осложнить практически безоблачное существование представительницы тотема. В связи с этим звезды настоятельно рекомендуют Свинье решать все вопросы миром, а в остальном придерживаться принципа "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".
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