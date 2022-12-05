Китайский гороскоп по знакам на 2023 год

О том, что принесет он двенадцати знакам китайского гороскопа, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

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Крыса является антагонистом Кролика – точнее, его второй ипостаси – Кота. Он "охотится" на Крысу и может поджидать ее в любом месте: съесть, разумеется, не съест, но неприятности вполне может доставить. Что же делать представительнице этого тотема – поставить жизнь на паузу? Ни в коем случае. Надо просто проявить те качества, которые отличают ее от других представителей китайского гороскопа – осторожность и предусмотрительность, тогда все сложится благополучно. Над каждым своим шагом Крысе в наступающем году придется думать не два, как обычно, а четыре раза, и она всегда будет в выигрыше.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

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Быку с Кроликом делить нечего: они пасутся на разных "пастбищах", нигде не пересекаются, поэтому зачастую вообще забывают о существовании друг друга. Впрочем, это не значит, что Бык в наступающем году может творить все, что его душе угодно: звезды предлагают ему сосредоточиться на том, что он умеет делать лучше всего – работе. Чем глубже ему удастся в нее погрузиться, тем лучше: во-первых, будучи занятым, он сможет избежать неприятностей, от которых не застрахован никто, а во-вторых, ему удастся достичь серьезных карьерных высот и, как следствие, немного заработать.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

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Тигров ждет, в общем, довольно неплохой год, но – при одном условии: им не стоит встревать в сомнительные предприятия, какие бы дивиденды – как моральные, так и материальные – ему за это ни обещали. Проблемы Тигру нужно решать по мере их возникновения, если же таковых не окажется, то и беспокоиться им не о чем – не стоит брать на себя лишние хлопоты, никто этого не оценит. Более того, в наступающем году Тигру необходимо как можно больше отдыхать – хоть на берегу моря, хоть с книжкой на диване – и копить силы для следующего года, который обещает быть для них удачным.

Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

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Кролик, будучи хозяином года, может рассчитывать на расположение звезд, которое коснется всех сфер их жизни и деятельности. Образно говоря, звезды приготовили им уютную "клетку" с теплой "подстилкой" и много-много вкусных "капустных листьев" – причем не только в прямом, но и в переносном смысле слова. В общем, он вполне может рассчитывать на спокойное и комфортное существования, которое так ценит. Если же он захочет совершить любовные подвиги или задумает сделать карьерный рывок, энергии года и в этом будут ему благоприятствовать, так что очень важно не упускать удачный момент длиной в год.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

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Дракон, представления о счастливой жизни у которого укладываются в известную формулу "шик, блеск, красота", останутся довольны наступающим годом – он угодит им во всем. Прежде всего предоставит возможность блистать – причем как в прямом, так и в переносном смысле. Любой выход Дракона "в люди" окажется ярким и незабываемым – ими будут восхищаться, а их стиль в одежде и манере поведения – копировать. Но и самое главное – у него появится возможность в публичных выступлениях убедить в своей точке зрения любую аудиторию, чем нужно воспользоваться политикам, преподавателям и людям искусства.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

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Змея, несмотря на свое хладнокровие, в течение всего наступающего года будет испытывать горячие чувства – такая пылкость станет для нее своеобразным подарком от Кролика, который, помня о том, что змеи охотно едят его собратьев, сделает все, чтобы задобрить ее. Вероятнее всего, Змея найдет выход своим позитивным эмоциям в страстном романе, который вспыхнет в жизни представителей этого тотема, независимо от возраста и семейного положения. Последние вполне могут уйти из старой семьи, особенно если в последнее время она была чисто номинальной, и обзавестись новой – за год они успеют и то, и другое.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

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Лошадь, к которой Кролик благоволит, ждет во всех отношениях приятное время, когда все сферы ее жизни будут максимально уравновешены – ни одна не станет "выпирать" и развиваться в ущерб другой. На работе – карьерный рост, в семье – мир и лад, в финансовом отношении – полный порядок: можно без преувеличения сказать, что ей в это время позавидуют многие. Главное, не забывать, что все эти моральные и материальные блага придут к Лошади только в том случае, если она будет не почивать на лаврах, а работать, приобретая новые профессиональные знания и навыки и грамотно выстраивая отношения.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

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Козу наконец-то оценят по достоинству – причем как начальство и коллеги, так и домочадцы, которые привыкли воспринимать все ее достоинства как должное. Она с приятным удивлением обнаружит, что с ее мнением считаются, а к ее советам – прислушиваются, что должно не только польстить ее самолюбию, но и подтолкнуть к ответственным шагам в профессиональном плане. Поскольку любое профессиональное предложение, высказанное Козой, начальство воспримет с невиданным энтузиазмом, стоит воспользоваться счастливым шансом, чтобы воплотить в жизнь важный проект, который принесет и деньги, и известность.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Фото: Getty Images

Обезьяну, ловкостью которой Кролик восхищается, ждет во всех отношениях хороший год, но ей придется выбирать, на какую сторону своей жизни и деятельности нужно обратить внимание – даже такая расторопная особа, как она, везде не успеет. Поэтому те Обезьяны, для которых превыше всего их профессиональная деятельность, должны сосредоточиться только на работе – в таком случае им удастся достичь поистине грандиозных успехов, о которых еще год назад они даже мечтать не могли. Ну а те, кто выберет личную жизнь, смогут похвастаться образцовой семьей и настоящей идиллией в отношениях.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

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Петух, несмотря на не лучшие отношения с Кроликом, сможет перевести дух после года Тигра, который стал одним из самых непростых в его жизни. Главная задача Петуха в году нынешнем – отдохнуть и набраться сил, которые вскоре ему понадобятся. Разумеется, это не значит, что можно расслабиться и позабыть обо всем на свете – профессиональных, семейных и домашних обязанностей никто не отменит, ими нужно заниматься так же активно, как и прежде. А вот каких-то выдающихся событий ждать не стоит – в это время они обойдут Петуха стороной, но в "тихом счастье окнами в сад" ему жизнь точно не откажет.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Фото: Getty Images

Собака, верность и преданность которой импонирует Кролику, должна использовать наступающий год для передышки: его хозяин принесет в жизнь всего человечества мир – или хотя бы перемирие, а это значит, что бойцовские качества представительницы этого тотема временно окажутся невостребованными. Почему бы не использовать данное время для того, чтобы залечить – "зализать" – свои моральные и физические раны? Одинокие Собаки с большой долей вероятности встретят наконец-то любовь всей своей жизни – ту самую, единственную и неповторимую, которую они так долго ждали и теперь обрели.

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)

Фото: Getty Images

У Свиньи год сложится ровно и гладко – ни в одной из сфер ее жизни и деятельности особых осложнений не предвидится, правда, с одним исключением – она должна избегать судебных тяжб и процессов, даже если ее будут привлекать туда в качестве свидетеля. Велика вероятность того, что бесстрастная Фемида окажется не на их стороне, а это может осложнить практически безоблачное существование представительницы тотема. В связи с этим звезды настоятельно рекомендуют Свинье решать все вопросы миром, а в остальном придерживаться принципа "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".

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