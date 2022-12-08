Подоляк назвав умови для переговорів із Росією

Радник голови Офісу президента наголосив на узгодженні графіку засідань спецтрибуналу в Ялті для РФ.
Росія має вивести війська та звільнити території, а російські еліти - пройти через трансформацію. Тоді і відбудуться переговори.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, виведення військ окупантів та звільнення територій, трансформація російських еліт - це і є умови для переговорів із Росією - конструктивного діалогу, що зафіксує повернення Рф до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодження графіку засідань спецтрибуналу в Ялті.
Росія має вивести війська та звільнити території. Еліти Рф мають пройти через трансформацію. І тоді відбудуться переговори – конструктивний діалог, що зафіксує повернення Рф до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодить графік засідань спецтрибуналу в Ялті.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 8, 2022
Подоляк і раніше наголошував, що лише повна поразка Росії означатиме закінчення війни в Україні.
Україна не збирається йти на жодні компроміси з Росією щодо замороження війни.
Раніше високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що війна не може закінчитись перемогою РФ та окупацією України.
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