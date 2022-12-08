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Подоляк назвав умови для переговорів із Росією

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Подоляк назвав умови для переговорів із Росією

Скриншот з відео

Радник голови Офісу президента наголосив на узгодженні графіку засідань спецтрибуналу в Ялті для РФ.

Росія має вивести війська та звільнити території, а російські еліти - пройти через трансформацію. Тоді і відбудуться переговори.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, виведення військ окупантів та звільнення територій, трансформація російських еліт - це і є умови для переговорів із Росією - конструктивного діалогу, що зафіксує повернення Рф до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодження графіку засідань спецтрибуналу в Ялті.

Подоляк і раніше наголошував, що лише повна поразка Росії означатиме закінчення війни в Україні

Україна не збирається йти на жодні компроміси з Росією щодо замороження війни.

Раніше високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що війна не може закінчитись перемогою РФ та окупацією України.

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Дата публікації
Перегляди
1230
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