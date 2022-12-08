Подоляк назвал условия для переговоров с Россией

Советник главы Офиса президента отметил согласование графика заседаний спецтрибунала в Ялте для РФ.

Россия должна вывести войска и освободить территории, а российские элиты – пройти через трансформацию. Тогда и пройдут переговоры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, вывод войск оккупантов и освобождение территорий, трансформация российских элит – это и есть условия для переговоров с Россией – конструктивного диалога, зафиксирующего возвращение России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласование графика заседаний спецтрибунала в Ялте.

Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты России должны пройти через трансформацию. И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возврат России к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) December 8, 2022

Подоляк по-прежнему отмечал, что только полное поражение России будет означать окончание войны в Украине.

Украина не собирается идти ни на какие компромиссы с Россией по заморозке войны.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что война не может закончиться победой РФ и оккупацией Украины.

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